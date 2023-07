Controlli straordinari anticrimine a Modena della Polizia di Stato e della Polizia Locale

Un altro servizio straordinario anticrimine, iniziato in serata e protrattosi fino a tarda notte, ha interessato ieri il centro cittadino del capoluogo.

L’attività, diretta dalla Questura di Modena, ha visto – in ausilio a pattuglie della Squadra Volante – la Polizia Locale ed il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato ed è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada e contro la persona, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina, nonché ad un attento monitoraggio delle aggregazioni giovanili moleste, che si ritrovano nel centro città.

Il dispositivo ha presidiato, anche con pattugliamenti appiedati, in particolare il centro storico a partire da via Emilia Centro, via Campanella, piazza Matteotti e piazza Mazzini fino a Largo Aldo Moro, per poi spostarsi nelle vie limitrofe, includendo anche via Crispi.

Nel corso del servizio si è proceduto ad effettuare verifiche, estese agli avventori, a quattro esercizi commerciali, che insistono nella zona oggetto dei controlli. Presso un bar del centro storico, è stata rilevata la mancata presenza della persona preposta alla conduzione dell’attività, per cui la Polizia Locale procederà alla prevista contestazione. In un altro locale, è stato identificato un cittadino straniero, di 22 anni, irregolare sul territorio italiano, trovato in possesso di 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Lo stesso è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che vagliata la sua posizione, ha avviato l’iter procedurale ai fini dell’espulsione.

Alle ore 20.10, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta, in ausilio ai Militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, in quanto era stata segnalata una lite tra due persone. Uno dei due si è dato alla fuga alla vista della Polizia, l’altro – un giovane straniero di 23 anni – è stato fermato e trovato in possesso di un paio di forbici. Il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Privo di documenti di riconoscimento al seguito, lo stesso è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Intorno alle ore 00.45, personale della Polizia Locale nel transitare in via Emilia Ovest, all’altezza del parco Ferrari, ha fermato un cittadino straniero di 48 anni, che per eludere il controllo aveva tentato di scappare in sella ad una bicicletta. Raggiunto e bloccato, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto trovato in possesso di 34 grammi di cocaina e 21 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la cessione, oltre a 645 euro in banconote di piccolo taglio.

In esito all’attività, sono state complessivamente identificate 78 persone. I controlli anticrimine proseguiranno nei prossimi giorni in diversi quadranti ed interesseranno varie zone della città.