Inaugurazione giochi nei parchi comunali di Fiorano

L’Amministrazione fioranese invita tutta la cittadinanza a partecipare alle inaugurazioni dei nuovi giochi installati in quattro parchi pubblici, che avverranno nella giornata di sabato 15 luglio. In particolare avremo: ore 10.00 parco in via Mekong, ore 11.00 parco in via Don Milani, ore 15.00 via Di Vittorio e ore 16.00 via Bucciardi . Presenti il sindaco Francesco Tosi e l’assessore Monica Lusetti.

Come già annunciato precedentemente, il Comune fioranese ha avviato un importante percorso per la riqualificazione dei parchi cittadini, così da valorizzare il verde pubblico. Le differenti criticità sono state esaminate e poste all’interno di un programma di risoluzione, dando precedenza alle situazioni più incombenti. Si è quindi intervenuti nei quattro parchi sopracitati. Sono stati acquistati e installati numerosi giochi per bambini, alcuni dei quali “inclusivi” (ossia agevolanti i portatori di disabilità, per cui è stato ottenuto un finanziamento), con una spesa complessiva di 135 mila euro. Una seconda parte di interventi riguarderà aree in cui sono emerse criticità ultimamente, oppure dove è necessario un incremento delle attrezzature presenti.

“Siamo molto orgogliosi – afferma l’assessore Lusetti – di questa importante riqualificazione, destinata soprattutto allo svago e alla socialità dei bambini. Dopo un’attenta analisi delle criticità siamo intervenuti laddove ci è parso fosse particolarmente necessario, pur avendo già pianificato ulteriori interventi in altre aree. Chiediamo alla cittadinanza di avere cura di questi luoghi e di fruirne con responsabilità perché sono un bene collettivo, a vantaggio soprattutto dei più piccoli. Ci aspettiamo tante persone sabato alle inaugurazioni, per avere anche fruttuosi confronti diretti con cittadini coinvolti”.