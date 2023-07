Grave anziana ciclista investita ieri sera a San Giovanni in Persiceto

Nella serata di ieri, martedì 11 luglio, la Volante del Commissariato di P.S. di San Giovanni in Persiceto è stata inviata in via Pio IX , per un sinistro stradale che vedeva coinvolti un autocarro ed un ciclista. Una donna di 72 anni, in sella ad una bicicletta percorreva viale Gandolfi quando, all’intersezione con via Pio IX, avveniva l’impatto con l’autocarro.

Il conducente dell’autocarro, un uomo di origine moldava, all’esito di accertamenti è risultato sotto effetto di alcolici. Mentre l’anziana veniva soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità, gli operatori procedevano al ritiro immediato del titolo di guida al conducente dell’autocarro, denunciandolo per guida in stato di ebbrezza e per il reato di lesioni personali stradali.