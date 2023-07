Etra Festival: si parte venerdì 14 luglio con lo spettacolo di Nando & Maila

“Sconcerto d’amore” è un concerto-spettacolo innovativo dove i due protagonisti si ritrovano a fare i conti con una storia d’amore travagliata che il duo racconta attraverso l’ironia e le “acrobazie musicali”. Lui è un musicista eclettico e lei un’attrice-acrobata, innamorati l’uno dell’altra ma anche eternamente in disaccordo, sul palcoscenico come nella vita. Loro sono Nando & Maila e hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti “acrobati”, trasformando la struttura autoportante dove sono appesi, il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. Batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane, insieme alla tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica vanno così a creare un mix sonoro particolare e sorprendente. Dalla musica rock a sonorità più pop e anche musica classica, “Sconcerto d’amore” porta lo spettatore in un viaggio sonoro con un poetico lieto fine all’insegna dell’amore.

La compagnia di circo contemporaneo Nando & Maila nasce nel 1997 dall’incontro tra Maila Sparapani e Fernando D’Andria. Maila Sparapani, dopo la laurea al DAMS nel 1997 e il diploma alla scuola di Alessandra Galante Garrone di Bologna nel 2001 nel corso “Nouveau Cirque”, si specializza nelle tecniche aeree dei tessuti e del trapezio in Canada, Francia e Spagna. Ferdinando “Nando” D’Andria invece inizia la sua carriera come musicista collaborando con artisti del calibro di Paolo Fresu, Jon Rose, Butch Morris. Nel 2001 si diploma alla scuola A. Galante Garrone al corso di “Nouveau Cirque” dove approfondisce i legami tra musica e teatro. Oltre a portare in scena per i teatri di tutta Europa i loro spettacoli, dal 2021 entrambi sono docenti di “Nouveau Cirque” alla scuola di teatro professionale di Bologna A.G. Garrone.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21.00 e sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.fondazionedivignola.it.

Etra Festival è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Culturale ets, Poesia Festival, Artinscena e con il patrocinio del Comune di Vignola.