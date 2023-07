Asfaltature al via dal 17 luglio a Casalgrande

“Importanti lavori di asfaltatura delle strade – annuncia il sindaco Giuseppe Daviddi – sono in arrivo a Casalgrande a partire dal 17 luglio”.

“Il primo intervento – spiega il sindaco, che gestisce la delega ai lavori pubblici – consiste nel ripristino dell’asfalto dalla rotonda dell’sp51 fino a via Bellavista: sarà rifatta l’intera sede stradale. Poi si passerà a Veggia dove verranno compiuti interventi in via Ferrovia, via Magellano e via Colombo: lavori che confermano e proseguono l’impegno del Comune per migliorare il traffico e per portare avanti la riqualificazione della frazione”.

“Altro intervento importante – spiega il sindaco – in partenza lunedì 17 è quello di Salvaterra: verrà sistemato l’asfalto sulle vie Ligabue, Primo Maggio, Canalazzo (completa); e via San Lorenzo, dalla rotonda con via Reverberi all’incrocio con via Ambrosoli, più una serie di altri ripristini più circoscritti”.

“Avvisiamo i cittadini – spiega il sindaco – che in alcuni casi gli interventi sono rilevanti ma non continui, sull’intero sviluppo della strada, perché si attendono, nel prossimo anno, scavi per il miglioramento delle condotte idriche sotterranee: sarebbe quindi inutile asfaltare oggi e dover poi rompere un lavoro appena fatto per consentire gli interventi sull’acquedotto”.

“L’impresa che esegue i lavori su Salvaterra – continua Daviddi – proseguirà con i cantieri a Villalunga per asfaltare via Canale dalla rotonda che incrocia via Smonto Brugnola fino alla zona in prossimità di via di mezzo.

“Invitiamo quindi i cittadini – conclude il sindaco Daviddi – a diffondere l’informazione dell’avvio di questi lavori: si cercherà di creare il minor disagio possibile alle famiglie e anche per questo è stato scelto di intervenire in un periodo dell’anno in cui le scuole sono chiuse”.