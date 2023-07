37enne denunciato a Modena per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza manifesta

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Nucleo Operativo e Radimobile della Compagnia di Modena, durante un servizio perlustrativo nei pressi di un parco pubblico situato in zona Crocetta, hanno individuato e fermato un 37enne, in evidente stato di ubriachezza, mentre si stava denudando. Sottoposto a controllo di polizia, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana, sostanza sequestrata.

Il 37enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per i reati di atti osceni in luogo pubblico ed ubriachezza manifesta, nonché segnalato amministrativamente alla locale Prefettura, quale detentore per uso personale di sostanza stupefacente.