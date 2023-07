Venerdì a Sassuolo il concerto di Nek e Renga: modifiche alla circolazione

Si svolgerà venerdì prossimo, 14 luglio con inizio alle ore 21,30 al parco Vistarino, il concerto di “Nek & Renga” all’interno della rassegna “Sassuolo Grandi Eventi”, il cui ricavato sarà in parte devoluto all’Associazione “Luci di Comete”.

L’ingresso al parco, dove sarà presente un’area ristoro con “truck food”, sarà possibile a partire dalle ore 14 mentre, nell’area concerto con posti a sedere sarà possibile accedere a partire dalle 19,30.

L’organizzazione dell’evento, però, comporta necessariamente una serie di limitazioni alla viabilità e alla sosta, disposte con ordinanza n. 106 del 03/07/2023, che nella giornata del concerto, venerdì 14 luglio, interesseranno i residenti di alcune vie limitrofe al Parco Vistarino.

PARCO VISTARINO. Il parco resterà chiuso al pubblico venerdì 14 luglio dalle ore 7,30 fino a fine evento

VIA GIACOBAZZI (tratto compreso tra Via San Prospero e Via Leoncavallo).

Tratto di strada chiusa al traffico veicolare dalle ore 11 fino a fine evento.

Obbligo proseguire dritto in Via San Prospero all’intersezione con Via Giacobazzi, obbligo di svolta a destra in Via Scarlatti all’intersezione con Via Toscanini.

Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale dalle ore 11fino a fine evento per il tratto di Via Giacobazzi compreso tra Via San Prospero e Via Leoncavallo.

Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale dalle ore 11 fino a fine evento per il tratto di Via Giacobazzi compreso tra Via Toscanini e Via Leoncavallo.

VIA PUCCINI (tratto compreso tra Viale della Pace e Via Giacobazzi)

Tratto di strada chiusa al traffico veicolare dalle ore 11 fino a fine evento. Obbligo proseguire dritto e svolta a destra in Viale della Pace all’intersezione con Via Puccini; obbligo di svolta a destra in Via Puccini all’intersezione con Viale della Pace.

Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale dalle ore 11 fino a fine evento per il tratto di Via Puccini compreso tra Viale della Pace e Via Giacobazzi.

VIA ROSSINI (tratto compreso tra Viale della Pace e Via Giacobazzi)

Tratto di strada chiusa al traffico veicolare dalle ore 11 fino a fine evento; obbligo proseguire dritto e svolta a destra in Viale della Pace all’intersezione con Via Rossini; obbligo di svolta a destra in Via Rossini all’intersezione con Viale della Pace.

Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale dalle ore 11 fino a fine evento per il tratto di Via Rossini compreso tra Viale della Pace e Via Giacobazzi.

VIA LEONCAVALLO (tratto compreso tra Via Giacobazzi e Via Indipendenza)

Tratto di strada a senso unico direzione da Via Giacobazzi a Via Indipendenza dalle ore 11 fino a fine evento.

VIA MERCADANTE (tratto compreso tra Via Giacobazzi e Via Beethoven)

Posti riservati contrassegno invalidi dalle ore 14 fino a fine evento sul lato OVEST di Via Mercadante nel tratto compreso tra Via Giacobazzi e Via Beethoven.