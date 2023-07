Venerdì 14 luglio chiudono i termini per partecipare al “Piùdiuno Reggio Emilia”

Venerdì 14 luglio chiudono i termini per partecipare alla quattordicesima edizione di “Piùdiuno Reggio Emilia. Cultura per la scuola 2023-2024”, progetto on line, a cura di Roberta Conforti, che riunisce in uno strumento unitario di consultazione digitale l’offerta culturale ed educativa rivolta alle scuole di Reggio Emilia e provincia.

Nelle settimane passate il Comune di Reggio Emilia infatti ha lanciato un invito con avviso pubblico a diversi soggetti senza scopo di lucro, con sede nel comune di Reggio Emilia, a inviare i loro programmi rivolti al mondo della scuola.

Per partecipare al bando le realtà interessate e con sede operativa nel Comune di Reggio Emilia dovranno compilare in ogni parte, secondo le linee guida indicate, la modulistica presente sul sito del Comune, entro e non oltre venerdì 14/07/2023 alle ore 13.00, al seguente indirizzo: https://www.comune.re.it/piudiuno

(Eventuali richieste di chiarimento in merito alla compilazione del formulario possono essere richieste, entro e non oltre mercoledì 12/07/2023, scrivendo all’indirizzo e-mail cultura@comune.re.it e lasciando un recapito telefonico con la possibilità di essere ricontattati in orario di ufficio: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13).

Questa edizione di “Piùdiuno Reggio Emilia. Cultura per la scuola 2023-2024” si intitola Ci vuole un fiore! Ambiente, natura e responsabilità e si ispira alla famosa canzone per bambini di Sergio Endrigo “Ci vuole un fiore”, con testo di Gianni Rodari, per indurre a una riflessione sulle dinamiche dell’evoluzione e sulla necessità di rinsaldare il nostro senso di appartenenza all’ambiente in cui viviamo per preservare il nostro pianeta. In linea con il programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, la scelta di questo tema si propone infatti di valorizzare percorsi di crescita formativa che, in uno scenario interdisciplinare, stimolino l’approfondimento di temi e pratiche di sostenibilità ambientale ed esortino all’impegno in prima persona per attivare forme di cambiamento nelle proprie abitudini quotidiane, ma anche nelle strutture sociali, culturali, politiche ed economiche.

Le proposte pervenute saranno valutate da una apposita commissione e i progetti selezionati saranno presentati a partire dal 24 agosto 2023 all’interno del portale del Comune di Reggio Emilia nella sezione dedicata: http://www.comune.re.it/piudiuno

Un aggiornamento della pubblicazione sarà pubblicato nel sito web tra dicembre 2023 e gennaio 2024.