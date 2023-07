Il Cirque Bidon fa tappa a Correggio

Da venerdì 14 a martedì 18 luglio (sempre alle ore 21.30) è di scena al Parco della Memoria di Correggio il Cirque Bidon, una delle compagnie che ha maggiormente contribuito alla nascita del nuovo circo europeo ed italiano. La carovana, che si sposta su carrozze trainate da cavalli in un imponente tour regionale, è guidata dal fondatore François Rauline detto Bidon.

François e la sua carovana di artisti arrivano a Correggio portando la straordinaria carica di libertà, passione, poesia e divertimento del loro circo. Da sempre attento alla relazione con le persone e con l’ambiente, il Cirque Bidon ha fatto della vita a contatto con la natura, della mobilità dolce e dell’arte come fatto comunitario la propria filosofia e pratica artistica: straordinario e concreto esempio di questo approccio sono le splendide carrozze in legno – costruite a mano e trainate da cavalli bretoni accuditi come figli – che diventano alloggio per artisti e tecnici e scenografia per lo spettacolo.

Cirque Bidon porterà in scena, o meglio “in pista”, il nuovo spettacolo Chacun ses rêves – A ognuno i suoi sogni: un viaggio poetico in cui il circo si mescola al teatro e alla danza, la comicità alla liricità, per condividere con il pubblico la necessità di inseguire i propri sogni, tra acrobazie, giocoleria, clownerie e musica, composta per lo spettacolo ed eseguita dal vivo (con violino, fisarmonica, sax, clarinetto, pianoforte, percussioni). Il pubblico si renderà conto di come con pochissimi mezzi, pochi giochi di luce, nessun effetto speciale, nessuna attrezzatura sofisticata, si possa ancora sognare.

Testimone di una scelta di vita controcorrente, esempio unico di un circo d’arte che incrocia teatro e poesia, il Cirque Bidon è nato in Francia negli anni ’70, in netta controtendenza rispetto al circo tradizionale. Niente tendoni enormi e numeri mozzafiato a 20 metri d’altezza, solo la pista e l’idea di raccontare storie grazie all’abilità degli interpreti.

La tappa correggese del Cirque Bidon è realizzata grazie al contributo del Comune di Correggio e organizzata da ATER Fondazione e Teatro Necessario – Centro di Produzione di Circo Contemporaneo, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Ministero della Cultura e il contributo di Fondazione Nuovi Mecenati.

Intero € 15; ridotto (under 12) € 10.

Posti a sedere NON NUMERATI su gradinata e a terra su tappeti. Si consiglia di portare un cuscino da casa per stare più comodi.

Per ogni replica parte dei biglietti è disponibile in prevendita solo on-line sul sito VIVATICKET.COM, mentre una parte (gradinata – se disponibile – e a terra) viene venduta direttamente in biglietteria, sul posto, il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 20.30.

Per poter occupare i posti in gradinata, si consiglia a chi acquista i biglietti in prevendita di arrivare entro le ore 21.

Non si accettano prenotazioni.

In caso di maltempo la decisione sull’annullamento dello spettacolo verrà presa a ridosso dell’inizio dello spettacolo e comunicata sui canali social degli organizzatori.

Non sono ammessi cani allo spettacolo.

Per informazioni è attiva la mail bidon@teatronecessario.it