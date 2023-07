Fungaiolo formiginese soccorso nei boschi di Fanano

Questa mattina poco dopo le 10:30, la stazione monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 per un uomo che, mentre si trovava a funghi in un bosco sull’Appennino modenese, era caduto riportando un trauma ad un ginocchio.

L’uomo, 69enne di Formigine, si trovava in compagnia di due amici in una zona boschiva molto fitta vicino al sentiero 433 che dal rifugio Taburri di Fanano porta al gruppo montuoso Libro Aperto. Sul posto è giunta una squadra territoriale SAER di Fanano, tra i cui operatori era presente un sanitario. E’ stato attivato EliPavullo per l’evacuazione.

Data la complessità dell’operazione a causa del fitto bosco e della zona in cui si trovava l’infortunato, è stato richiesto un ulteriore supporto al personale già presente. E’ stato quindi sbarcato un altro tecnico di elisoccorso che, con una motosega, ha creato un varco per permettere all’elisoccorso di “verricellare” il fungaiolo e trasportarlo all’ospedale di Pavullo per ricevere le cure del caso. L’intervento si è concluso alle 13 circa.