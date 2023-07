Circo, magia, spettacolo: torna il festival PAF

Spettacoli, performance, parate, piccolo circo: dal 15 al 23 luglio a Maranello, Fiorano Modenese e Formigine torna PAF! Per Aria Festival, il “festival con il naso all’insù”. Sette spettacoli, un laboratorio di teatro per adulti, sei laboratori di circo e teatro per bambini e ragazzi: nove giorni di magia ed emozioni sui territori dei tre Comuni, con un cartellone di iniziative rivolte a tutti, adulti, bambini e famiglie.

Un festival di circo e teatro di strada, organizzato dalle tre amministrazioni comunali con la direzione artistica della Compagnia Materiaviva e il sostegno di Fondazione di Modena e Regione Emilia-Romagna: giunto alla terza edizione, il PAF offre un ricco calendario di spettacoli e attività, trasformando le piazze e i parchi in luoghi in cui assistere a spettacoli magici e allegri.

A Maranello sono in programma tre spettacoli: sabato 15 luglio alle ore 21.30 al Parco Ferrari “Dans Mes Cordes”, danza su trampoli e performance circense dell’artista francese Elisa Alcalde: una creazione poetica di circo contemporaneo, uno studio di relazione tra un’acrobata e una multicorda in forma triangolare in cui si fondono le arti plastiche con le tecniche circensi, uno spettacolo scritto e interpretato attraverso il movimento e la relazione del corpo con la materia, nelle sue infinite possibilità di lavoro in sinergia e in opposizione. Domenica 16 luglio alle ore 21.30 sempre al Parco Ferrari “Demenzio in Psycho Chicken”, spettacolo di Fausto Giori, funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione, clown e moderno ciarlatano; lunedì 17 luglio alle ore 21.30 sul Sagrato della Chiesa Parrocchiale di Torre Maina “Mago Mancini Show”, uno spettacolo divertente e magico tra cabaret e magia, con Alessandro Mancini. Sempre a Maranello martedì 18 luglio alle ore 18.30 allo Spazio Culturale Madonna del Corso “Spaghetti”, laboratorio teatrale per adulti e progetto di sensibilizzazione sulle migrazioni (ingresso gratuito, info e prenotazioni: info@materiaviva.it).

A Fiorano Modenese due gli spettacoli in programma: giovedì 20 luglio alle ore 21.30 in Piazza Falcone e Borsellino (Spezzano) “Tutti per uno” di 3Di Danè; venerdì 21 luglio alle ore 21.30 in Piazza Ciro Menotti “Same But Different” del Duo Quizas.

Il festival propone due spettacoli anche a Formigine: sabato 22 luglio alle ore 18.30 al Parco di Casinalbo in via Errì Billò “Black Smilzo” di Paolo Ippolito; domenica 23 alle ore 18.30 al Parco di Villa Gandini “Il Grande Circo di Gregor e Katjusha” del Circo Puntino.

In programma anche laboratori di circo e teatro pensati per i più giovani: sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, gratuiti e ad iscrizione obbligatoria. Attraverso le tecniche circensi (giocoleria, equilibrismo, acrobatica) e giochi teatrali, sarà possibile sperimentare un nuovo modo di stare insieme e di conoscere le proprie abilità e interessi: le attività si svolgono a Maranello dal 15 al 17 luglio presso la Parrocchia di Torre Maina, a Fiorano Modenese dal 18 al 20 luglio presso Casa Corsini, a Formigine dal 21 al 23 luglio presso la Biblioteca ragazzi Villa Gandini.