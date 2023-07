Raccolta rifiuti a Modena e Sassuolo: è iniziata l’indagine di Federconsumatori

Esattamente un anno fa, in collaborazione con la CGIL di Modena, Federconsumatori lanciava un questionario sul grado di soddisfazione dei cittadini e delle cittadine relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti, ed in generale rispetto al livello di pulizia della propria città. All’epoca furono coinvolti i residenti di Modena e Carpi, e sia la quantità che la qualità delle risposte furono decisamente importanti. Gli esiti, presentati ad ottobre 2022, vennero sottoposti in specifici incontri anche alle due Amministrazioni locali e ai Gestori del servizio.

Per chi fosse interessato ecco il link all’indagine 2022, relativa a Modena: https://modena.federconsumatorier.it/ciclo-integrato-dei-rifiuti-urbaniindagine-sulla-soddisfazione-dellutenza-domesticafocus-sul-comune-di-modena/

Ora quel percorso riprende, sempre in collaborazione con la CGIL, nuovamente con la Città di Modena e per la prima volta con Sassuolo, terzo centro per abitanti della nostra provincia. Si tratta di due realtà dove sono state introdotte o sono in corso di introduzione importanti innovazioni nel servizio di raccolta rifiuti, e dove non sono mancate tensioni in questi mesi, anche forti.

L’indagine di Federconsumatori si concentra proprio nel tentativo di misurare l’entità e la natura dei problemi, dando voce a tutti. Non si tratta di una indagine che aspira soltanto a dare un voto ai Comuni ed al Gestore del servizio; parte determinante sono, come nell’edizione precedente, gli spazi per osservazioni, consigli e per proporre possibili cambiamenti.

“Nella nostra Regione ogni anno vengono prodotti 16 milioni di tonnellate di rifiuti; il tema della loro gestione, riduzione e riutilizzo riguarda davvero tutti, non soltanto gli specialisti del settore. Per questo – afferma Federconsumatori – crediamo sia utile, anzi strategico, ascoltare la voce dei cittadini e delle cittadine su di un tema di così straordinaria importanza. Da parte nostra, per restituire quella voce, vi diamo appuntamento ai primi giorni di settembre”.

LINK AL QUESTIONARIO: https://sondaggi.cgilmodena.it/index.php/929648?lang=it