Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 11 luglio 2023

Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili durante le ore pomeridiane e serali. Temperature in ulteriore lieve aumento con minime tra 23 e 25 gradi e massime tra i 32/34 gradi della costa ed i 36/38 gradi delle pianure interne, con elevato disagio bioclimatico soprattutto nei centri urbani. Venti deboli variabili sulle pianure e a regime di brezza lungo la costa, tendenti a disporsi da sud-ovest sui rilievi, in leggera intensificazione in serata soprattutto lungo il crinale. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)