Domani il secondo appuntamento della rassegna “Guastalla Jazz Festival”

Martedì 11 luglio, alle 21.30 in Piazza Mazzini a Guastalla il secondo concerto della rassegna “Guastalla Jazz Festival – Summer 2023” con CCM ELECTRO PARANOID JAZZ PROJECT, ovvero: Leonardo Caligiuri, Stefano Carrara, Michele Morari.

Leonardo Caligiuri – Electric piano, Moog



Stefano Carrara – Basso elettrico, Elettronica



Michele Morari – Batteria

C.C.M. è un progetto che unisce la creatività dell’improvvisazione jazzistica al sound elettrico e psichedelico del Rock alternativo sperimentale, tipico degli anni ‘60/’70. Il tutto plasmato da dilatazioni e arie ormai dimenticate, alternate a ritmi serrati, improvvisazione e interplay tipici del nu-jazz. Il trio propone una rivisitazione di brani tratti dalle band che hanno significato molto nella vita musicale dei tre componenti del progetto, ovvero quelle canzoni che ancora oggi emozionano quando le si interpreta. Si passa quindi da King Crimson, The Beatles, Pink Floyd, fino a Coldplay, The Police, etc. Uno show che può davvero trasportare in tempi passati, facendo rivivere quelle emozioni in cui la musica era libera da schemi e pre-concetti, mantenendo comunque l’eleganza, l’equilibrio, e i risvolti tipici di un concerto di Jazz.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Venerdì 28 luglio

SIMONE COPELLINI BOHR 4tet feat. Chicco Montisano

Ore 21.30 – Piazza Mazzini

Con Simone Copellini, Chicco Montisano, Luca Savazzi, Gianluca Lione, Enrico Smiderle.

Domenica 20 agosto

OFFSET 5

Ore 21.00 – Piazza Mazzini

Con Manuel Caliumi – Sax Contralto; Marcello Abate – Chitarra; Giovanni Perin – Vibrafono; Francesco Bordignon – Contrabbasso; Federico Negri – Batteria

Giovedì 31 agosto

BLUE SPHERES “Monk’s tunes”

Ore 21.00 – Piazza Mazzini

Con Mauro Negri – Sax, Clarinetto; Michele Bianchi – Chitarra; Alex Carreri – Basso hollowbody; Michele Morari – Batteria

Info:

tel. 0522 839756-61

email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it