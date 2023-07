Trovato senza vita il 42 enne scomparso dopo un bagno nel Panaro a Pavullo

È stato ritrovato e recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nei pressi di Ponte Samone il corpo senza vita dell’uomo A.N. classe 1981, di nazionalità marocchina residente in provincia di Piacenza, che oggi all’ora di pranzo era stato visto immergersi nelle acque del fiume Panaro e non più risalire.

L’allarme era scattato intorno alle 12:20, quando i Carabinieri erano stati avvisati dal fratello del disperso, che appunto lo aveva visto entrare nelle acque del fiume e non più risalire. Subito si erano portati sul posto, in una zona dove sono presenti una serie di briglie, i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Pavullo e Vignola, insieme al personale fluviale del Comando di Modena, oltre ai sommozzatori del Comando di Bologna con elicottero Drago dei vigili del fuoco, i carabinieri di Guiglia e il personale del 118.

Per le operazioni di recupero è stato necessario fermare l’impianto idroelettrico.