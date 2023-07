Obiettivo Messico: dal 10 luglio adesioni all’iniziativa di Unioncamere e Camere di commercio

Una interessante opportunità per le imprese della filiera della meccanica agricola e post raccolta. È quanto propone la missione imprenditoriale in Messico, dal 27 novembre al 1 dicembre, organizzata da Unioncamere Emilia-Romagna e finanziata dalle Camere di commercio del territorio regionale nell’ambito delle attività del Programma Integrato di attività 2023 per l’internazionalizzazione.

Obiettivo dell’iniziativa è supportare le aziende ad affacciarsi, inserirsi o a consolidare la propria presenza in uno dei più interessanti mercati del panorama internazionale, forte del settore manifatturiero più sviluppato di tutta l’America Latina.

Le aziende emiliano-romagnole che prenderanno parte al progetto potranno conoscere e approfondire opportunità di business commerciali con player messicani selezionati indicativamente negli stati di Veracruz, Stato del México, Chihuahua, Sinaloa, Sonora.

Inoltre, le imprese interessate potranno partecipare a “Doing Business in Messico” una giornata in/formativa, prevista l’8 novembre e propedeutica alla missione, sulle principali tematiche in tema di internazionalizzazione, oltre a incontri personalizzati on line, della durata di circa 60 minuti, utili a confrontarsi con l’esperto su questioni specifiche inerenti al mercato messicano e ricevere indicazioni di orientamento contestualizzate alla realtà aziendale.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line “contributi alle imprese”, all’interno del sistema Web telemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 9 di lunedì 10 luglio 2023 alle ore 16 di giovedì 27 luglio (http://webtelemaco.infocamere.it).

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande. Eventuali proroghe saranno successivamente valutate. La partecipazione al progetto è gratuita (assoggettata al Regime di aiuti “de minimis”) e comprende i costi di organizzazione delle attività previste e i trasferimenti interni con auto/pullman.

Saranno a carico delle imprese partecipanti invece i costi di voli internazionali e interni, soggiorno, vitto, eventuale servizio di interpretariato in Messico. Le attività progettuali sono organizzate in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency – Ufficio di Città del Messico – e con Promos Italia.

Per ulteriori informazioni, https://www.ucer.camcom.it/internazionalizzazione-delle-imprese/news/notizie-2023/missione-imprenditoriale-in-messico-per-aziende-emiliano-romagnole-del-settore-meccanica-agricola-e-tecnologie-post-raccolta