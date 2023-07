Minerbio, la nuova viabilità per lo zuccherificio CO.PRO.B.

Giovedì 13 luglio alle ore 12:30, l’Amministrazione comunale della Città di Minerbio terrà una cerimonia di inizio lavori della strada di collegamento tra via San Donato e via Sanità. L’evento si svolgerà presso la pista ciclabile Minerbio-Baricella all’altezza di via Savena Inferiore n° 144.

La nuova infrastruttura si inserisce in un più ampio programma di adeguamento della viabilità comunale volto ad allontanare dai centri abitati il traffico di attraversamento, particolarmente intenso e impattante anche a causa dei flussi di traffico attratti dallo stabilimento saccarifero di Minerbio.

Grazie alla costruzione della nuova strada e all’allargamento del tracciato esistente di via Sanità, lo stabilimento saccarifero sarà collegato direttamente alla strada provinciale “San Donato”, evitando via Mora e via Bianchetta, e conseguentemente eliminando gli impatti del traffico sui centri abitati dei Comuni di Minerbio e Baricella.

Il costo dell’infrastruttura è di 2.060.000 euro, coperti per una cifra pari a 1.200.000 euro grazie al finanziamento avuto del Comitato interministeriale per la programmazione economica accedendo al Fondo Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014–2020 grazie alla Regione Emilia-Romagna.

Alla cerimonia parteciperanno: Andrea Corsini, Assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio; Roberta Bonori, Sindaco di Minerbio; Monia Giovannini, Presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura; Claudio Gallerani, Presidente di ITALIA ZUCCHERI-COPROB s.c.a. e i Sindaci di Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Molinella.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Roberta Bonori, Sindaco di Minerbio, ha dichiarato: “Grazie a questa opera su un’importante arteria della viabilità minerbiese, il traffico delle vie Mora e Bianchetta sarà alleggerito con un conseguente beneficio per tutti coloro che vi abitano. Con questo ulteriore intervento, l’Amministrazione comunale continua nell’impegno di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.