Festeggiamenti per i 50 anni di Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Sichenia, un nome di spicco nel settore delle piastrelle di ceramica Sassolesi, festeggia il suo 50º anniversario, un importante traguardo che testimonia il suo successo e la sua leadership nel settore delle piastrelle di ceramica. Attraverso un impegno costante per la qualità, l’innovazione e il servizio clienti, l’azienda ha conquistato una solida reputazione nel settore, sia a livello nazionale che internazionale., diventando un riferimento d’eccellenza del Made in Italy.

Per celebrare questo importante traguardo, Sichenia ha organizzato ieri sera una festa, presso la sede storica di Sassuolo a cui hanno preso parte il Vice Presidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini, la presidente del Forum Europeo della Ceramica, l’europarlamentare Elisabetta Gualmini, il Sindaco di Sassuolo Francesco Menani, assieme ai dipendenti attuali ed in quiescenza (presente anche il “cartellino” numero 1), ai soci fondatori, ai clienti e partner commerciali.

Dal 1973 Sichenia ha prodotto oltre 100 milioni di metri quadrati di piastrelle di ceramica, di cui oltre la metà esportate in tutti i continenti del Mondo con i suoi 5 marchi storici: 7bello, Record, Idelco, Maison (specializzati in pavimenti e rivestimenti decorati seguendo il processo produttivo della bicottura, monocottura di pasta rossa, bianca e grès porcellanato) e Phorma (gres porcellanato tecnico di altissima gamma).

Una innovazione che continua e che in occasione dei festeggiamenti per il mezzo secolo di

vita ha visto la presentazione di 4 nuove collezioni tra le quali il Pavé delle Alpi, che a sua volta festeggia i 30 anni di tradizione nella produzione di Pavé.

Gli sforzi costanti e l’impegno verso l’eccellenza di SICHENIA sono stati riconosciuti nel corso degli anni.

Numerosi premi e riconoscimenti sono stati assegnati all’azienda per la qualità dei suoi

prodotti: il premio “Best of Cersaie 2022“ alla serie di nuova tendenza del design Segni Minimi in collaborazione con l’architetto e designer Giuseppe Di Costanzo, e il ricordo di Tim Westra co-proprietario di Wayne Tile Company di New York alla fiera Internazionale Coverings 2023, che ha rievocato il primo container importato dall’Italia dallo zio fondatore Bob nei primi anni 70 contenente solo piastrelle di Sichenia.

Durante la festa è stato menzionato il successo di vendita della nuova piastrella tecnica con

spessore maggiorato 14mm (già impiegato per le pavimentazioni di alcuni negozi di Carrefour, Inter-marchè, Delhaize, Conad) e sono stati presentate 4 recenti importanti forniture: l’albergo Stages Hotel by Marriott a Praga, la torre residenziale LYS Center a Kinshasa, l’albergo Amilia Mare a Rodi e il complesso residenziali Bella Isla a Miami.

In mezzo secolo Sichenia ha dimostrato un costate impegno sociale e ambientale attraverso sforzi per ridurre l’impatto ambientale nella produzione, attraverso l’utilizzo di materiali riciclati, la riduzione dell’uso di risorse naturali, il miglioramento dell’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di carbonio, l’ottenimento di certificazioni ambientali, la gestione responsabile dei rifiuti, ma anche sul versante della sicurezza sul lavoro. Ha inoltre rafforzato il suo coinvolgimento nella comunità locale attraverso donazioni e programmi di responsabilità sociale, ultimo dei quali con l’Associazione Aut Aut di Modena.

Guardando al futuro, Sichenia conferma il suo impegno continuo nel fornire prodotti di alta qualità e servizi eccellenti, sempre mantenendo la sua dimensione e conduzione familiare che caratterizza l’85% delle Aziende manifatturiere del nostro Paese, cuore pulsante del tessuto economico e sociale italiano. Con l’obiettivo di continuare a migliorare la performance ambientale e sociale, Sichenia si è impegnata ad ottenere la certificazione B Corporation entro il 2026 e ad indirizzare la maggior parte dei futuri investimenti industriali per l’efficientamento energetico (impianto fotovoltaico entro il 2024), orientata, come sempre, a minimizzare l’impatto aziendale sull’ambiente e il territorio.

La celebrazione del 50º anniversario ha fornito un ulteriore pretesto per riflettere sulle realizzazioni dell’azienda, ma anche per guardare avanti e pianificare altri investimenti e successi nel settore delle piastrelle di ceramica.