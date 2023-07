Fino al 17 settembre compreso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha dichiarato l’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, pertanto è necessario gestire con la massima cautela gli abbruciamenti di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali.

Nei periodi in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11, sempre che non vi sia presenza di vento.

Gli abbruciamenti possono essere comunicati telefonando al Numero Verde Regionale 800841051, inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o utilizzando l’apposito applicativo web: https://segnalazioneabbruciamenti.regione.emilia-romagna.it/form-fire

La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.