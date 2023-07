Terzo appuntamento Aria Aperta Teatro Festival Kids

In arrivo un nuovo appuntamento con Aria Aperta Teatro Festival Kids, rassegna di spettacoli teatrali per bambini e famiglie nella suggestiva cornice del parco di Villa Pace. La rassegna – con la direzione artistica di Enrico Lombardi – è organizzata da Quinta Parete, patrocinata dal Comune fioranese, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia Romagna e da Fondazione di Modena nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2023”.

Vi aspettiamo martedì 11 luglio alle 21.00 con “Una Scarpetta per Tre” della compagnia laziale Matutateatro. Ispirato alla fiaba di Cenerentola, lo spettacolo è un gioco comico a tre. Prima della recita, ossia dalle ore 19.30, è predisposto un laboratorio teatrale gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni.

Gli spettatori sono invitati a portare un telo per sedersi nel prato. In caso di pioggia gli spettacoli verranno annullati. L’ingresso intero costa 5 euro, 3 euro il ridotto, anche acquistabili in prevendita su sito LiveTicket. Per info: chiamare allo 342 9337099 o scrivere a segreteria@quintaparete.org.