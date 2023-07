Formigine: denunciato 65enne che, ubriaco alla guida, ha provocato un incidente stradale

Nella giornata di ieri, 5 luglio, i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno denunciato in stato di libertà alla Procura delle Repubblica di Modena un 65enne, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Lo stesso, nella serata del 4 luglio, alla guida della propria autovettura, nel percorrere un tratto di strada del centro è andato a collidere contro un veicolo che lo precedeva e successivamente con altro in sosta.

L’uomo, sottoposto ad accertamenti con etilometro, è risultato positivo, con un tasso 3 volte superiore al limite consentito. Nessuno, fortunatamente, ha riportato lesioni.

La patente di guida è stata ritirata e inviata alla Prefettura, per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.