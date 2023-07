Venerdì e sabato a Bibbiano due serate di animazione, musica e buon cibo

Venerdì 7 luglio ritorna l’appuntamento con l’edizione 2023 di “ViviAMO BIBBIANO”: la rassegna del venerdì sera che animerà, per tutto il mese di luglio, il cuore del paese. Un ricco programma di eventi, per tutte le età, realizzato grazie alla fondamentale collaborazione con la Biblioteca Comunale “Milena Fiocchi”, Auser Bibbiano, Pro Loco Bibbiano, Parrocchia e l’importante contributo economico di aziende e attività commerciali del territorio. Una nuova edizione che conferma il bel gioco di squadra che riunisce l’impegno trasversale dell’Amministrazione e delle realtà associative e produttive locali.

Venerdì 7 luglio Bibbiano vi aspetta per “LA NOTTE DEI MILLE COLORI”. A partire dalle ore 18.30, in Piazza della Repubblica, sarà possibile iscriversi alla HOLY SPLASH RUN: la corsa più colorata d’Italia! La Holy Splah Run è una corsa/camminata non competitiva accompagnata da animazione e musica per tutti, adulti e bambini. I “disturbatori”, che si posizioneranno lungo il percorso, avranno il compito di inondare di colore i partecipanti per tutta la durata della corsa. E’ già possibile pre-iscriversi online inquadrando il QR CODE dei volantini dedicati all’iniziativa o consultando il sito www.holisplash.it. Al momento dell’iscrizione verrà distribuito il Race Kit, che prevede: pettorina dell’evento, bustine di polvere colorata, zainetto e t-shirt personalizzata. La partenza della corsa è prevista alle ore 19.30. A seguire, sarà attivo per tutta la serata il punto ristoro gestito da Pro Loco Bibbiano. Dalle 21.30, si balla in Piazza con il concerto live dei DISCO INFERNO: i migliori successi della Discomusic e della Dance dagli anni ’70 ad oggi!

Sempre Venerdì 7 luglio, presso il Circolo Arci Ghiardo di Via Montefiorino n.4, si svolgerà l’11° Edizione del PALIO “LA CULLA”, organizzato dal Circolo Arci Ghiardo e dal Consorzio Bibbiano “La Culla”. A partire dalle ore 20.00 sarà attivo il punto ristoro con gnocco fritto e salume. Dalle ore 21.00 inizieranno il palio “del taglio” (gara di abilità dei casari nel tagliare la forma di Parmigiano-Reggiano fino alla punta da 1kg) e il palio “la culla” (gara di bontà e qualità che premierà il miglior parmigiano della Val d’Enza – valutazione a cura di esperti dell’Associazione APR), ai quali parteciperanno ben 20 caseifici parmensi e reggiani, dagli Appennini al Po. Alle ore 22.00, tutti gli spettatori presenti potranno partecipare a giochi di abilità e fortuna. A conclusione della serata, degustazione a sorpresa delle famose penne all’arrabbiata delle cuoche del Ghiardo.

Sabato 8 luglio, invece, si svolgerà uno degli eventi più attesi dell’estate bibbianese: la NOTTE LIFFA, un’iniziativa, giunta ormai alla 10° Edizione, organizzata da Pro Loco Bibbiano. Dalle ore 20.00, fino a notte fonda, si alterneranno per le vie del paese buon cibo (punti liffi dentro e fuori dal centro), musica e divertimento. A partire dalle ore 22.00, in Piazza della Repubblica, DJ SET a cura di SWEET PARTY CANDY: special guest “MASHVILLE” – un mashup delle canzoni del momento unite alle hit più popolari del passato.