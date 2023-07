Serie A TIM 2023/24: il calendario delle partite del Sassuolo

Reso nota dalla federazione la nuova stagione di Serie A 2023/2024 che per i neroverdi prevede la partenza in casa contro l’ Atalanta del 20 agosto.

A seguire Napoli – Sassuolo (27 agosto); Sassuolo – H Verona (3 settembre); Frosinone – Sassuolo (17 Settembre); Sassuolo – Juventus (24 Settembre); Inter – Sassuolo (27 settembre); Sassuolo – Monza (1 ottobre); Lecce – Sassuolo (8 ottobre); Sassuolo – Lazio (22 ottobre); Sassuolo – Bologna (29 ottobre); Torino – Sassuolo (5 novembre); Sassuolo – Salernitana (12 novembre); Empoli – Sassuolo (26 novembre); Sassuolo – Roma (3 dicembre); Cagliari – Sassuolo (10 dicembre); Udinese – Sassuolo (17 dicembre); Sassuolo – Genoa (23 dicembre); Milan – Sassuolo (30 dicembre); Sassuolo – Fiorentina (7 gennaio); Juventus – Sassuolo (14 gennaio); Sassuolo – Napoli (21 gennaio); Monza – Sassuolo (28 gennaio); Bologna – Sassuolo (4 febbraio); Sassuolo – Torino (11 febbraio); Atalanta – Sassuolo (18 febbraio); Sassuolo – Empoli (25 febbraio); H Verona – Sassuolo (3 marzo); Sassuolo – Frosinone (10 marzo); Roma – Sassuolo (17 marzo); Sassuolo – Udinese (30 marzo); Salernitana – Sassuolo (7 aprile); Sassuolo – Milan (14 aprile); Sassuolo – Lecce (21 aprile); Fiorentina – Sassuolo (28 aprile); Sassuolo – Inter (5 maggio); Genoa – Sassuolo (12 maggio); Sassuolo – Cagliari (19 maggio); Lazio – Sassuolo (26 maggio).

Questo il commento al calendario da parte dell’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi “Ogni anno l’uscita del calendario mi ricorda il suono della vecchia campanella di scuola: ricreazione finita, si torna in classe! In effetti tanti esami ci aspettano in questa nuova stagione”.