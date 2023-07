Frattesi lascia il Sassuolo per l’Inter

Con la formula del prestito oneroso di 5 milioni e un obbligo di riscatto a 22 milioni da febbraio 2024 più Samuele Mulattieri (valutato 6 milioni), il Sassuolo ha detto si per la partenza di Davide Frattesi verso la Milano nerazzurra.

Il centrocampista romano è dunque a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter. Lascia la maglia neroverde dopo esserci arrivato nel 2021 e forte dei suoi 11 gol in 75 presenze per vestire i colori ai quali teneva di più in questa estate di mercato.

Nella squadra di Simone Inzaghi, Frattesi terrà sulle spalle lo stesso numero il 16 che aveva al Sassuolo e radio mercato fa sapere che andrà a guadagnare 2,8 milioni a stagione per cinque anni.

Con l’arrivo del centrocampista neroverde, l’Inter aumenta la presenza di nazionali italiani nella sua rosa a fronte della presenza in squadra di Bastoni, Barella, Di Marco, Acerbi e ora di Frattesi.

(Claudio Corrado)