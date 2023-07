The Singer Senior, Radio Luxemburg e Alberto Bertoli

In Piazza Menotti due fantastici eventi musicali previsti lungo il prossimo weekend, sempre all’interno della rassegna Sempre Maggio Fioranese. Sabato 8 luglio alle 21.00 arrivano i The Singer Senior e i Radio Luxemburg in concerto, cantanti che allieteranno il centro cittadino provenienti direttamente dal programma di Rai 2 “The Voice Senior”. Lanfranco Carnacina, Russel Russell e Lisa Manosperti – componenti dei Luxemburg – presenteranno il loro “45 giri fa” e regaleranno una serata di musica e divertimento.

Il giorno successivo, domenica 9 luglio sempre alle 21.00, ci aspetta il noto artista sassolese Alberto Bertoli che racconterà e canterà suo padre Pierangelo – celebre e importante cantautore che tutti conosciamo – con il concerto “A 20 anni da te” tra ricordi ed emozioni.

A entrambe le serate l’ingresso è libero e gratuito.