Secondo appuntamento a Fiorano per “Aria Aperta Teatro Festival Kids”

In arrivo un nuovo appuntamento con Aria Aperta Teatro Festival Kids, tre spettacoli teatrali per bambini e famiglie nella suggestiva cornice del parco di Villa Pace. La rassegna – con la direzione artistica di Enrico Lombardi – è organizzata da Quinta Parete, patrocinata dal Comune fioranese, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia Romagna e da Fondazione di Modena nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2023”.

Dopo “Il gatto e la volpe” prodotto dal Teatro del Cerchio, vi aspettiamo mercoledì 5 luglio alle 21.00 con una nuova produzione di Quinta Parete, intitolata “Sgambe Sghembe”: uno spettacolo consigliato a bambini dai 3 ai 10 anni nato su basi clownistiche che racconta la tematica della diversità attraverso un contesto quotidiano e personale, scritto e diretto da Alessandra Crotti.

Gli spettatori sono invitati a portare un telo per sedersi nel prato. In caso di pioggia gli spettacoli verranno annullati. L’ingresso intero costa 5 euro, 3 euro il ridotto, anche acquistabili in prevendita su sito LiveTicket. Per info: chiamare allo 342 9337099 o scrivere a segreteria@quintaparete.org

Il Festival si chiude l’11 luglio con “Una Scarpetta per Tre” della compagnia laziale Matutateatro. Ispirato alla fiaba di Cenerentola, lo spettacolo è un gioco comico a tre.