Nuvolosità variabile con schiarite soprattutto nella prima parte della giornata alternate ad addensamenti con precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio temporalesco. Temperature minime in lieve aumento con valori tra 19 e 21 gradi; massime in lieve locale diminuzione, comprese tra 29 e 32 gradi. Venti deboli tra est e sud-est sulle pianure, in prevalenza da sud-ovest lungo il crinale appenninico. Mare poco mosso.

(Arpae)