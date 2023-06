Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 1 luglio 2023

Inizialmente molto nuvoloso con piogge localmente anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili lungo i rilievi e sulle pianure orientali. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità a partire dalle pianure occidentali, con ampie schiarite in serata.

Temperature minime in lieve locale diminuzione con valori tra 18 e 20 gradi; massime in diminuzione sul settore orientale ed in aumento su quello occidentale, comprese tra 25 e 29 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali con temporanei rinforzi legati ai fenomeni in atto. Mare poco mosso.

(Arpae)