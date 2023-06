Piazza Martiri Carpi protagonista sul “Corriere Motori” di oggi

Piazza dei Martiri è protagonista oggi di un servizio sul supplemento “Motori” del “Corriere della sera”: nel numero in edicola il Centro storico cittadino fa da sfondo alla presentazione di un nuovo modello di auto, in un ampio servizio realizzato dal giornalista Maurizio Bertera, con le foto – molto belle – di Marcello Fauci. Con il titolo “Nobile e gigantesca”, l’autore fa un excursus della storia cittadina, avendo incontrato e intervistato il Sindaco Alberto Bellelli, alcuni esercenti, e due appassionati di storia locale e dialetto. Sono tre le pagine dedicate (da 32 a 34), la terze delle quali al veicolo, per un totale di nove suggestive immagini.

Riguardo la città si si legge fra l’altro: « ma quanto è emiliano (e un po’ tedesco) il cuore di Carpi »; il riferimento tedesco è alla suggestione tondelliana di Carpi porta del Nord Europa grazie all’Autobrennero, ripresa qualche anno dopo dai CCCP citando Berlino.

Il servizio è stato realizzato a inizio settimana, quando cronista e fotoreporter hanno trascorso alcune ora in città per raccogliere informazioni e realizzare le immagini, anche con l’ausilio di un drone. Come scenario sono stati utilizzati anche scorci di corso Alberto Pio e di piazzale Re Astolfo. Lo speciale “Le piazze più belle d’Italia” mette a confronto una dozzina di città, fra le quali Bolzano e Milano, presentando altrettanti modelli di auto; non mancano informazioni utili per il turista (“Dove mangiare” e “Dove dormire”), curati nel caso carpigiano da Ornella D’Alessio.