Carpi: un bando per progettare l’ascensore del Torrione degli Spagnoli

Il Comune ha bandito un concorso di progettazione per realizzare i “collegamenti verticali” (scale e ascensore), a servizio del Torrione degli Spagnoli: si tratta di una procedura aperta, il cui scopo è trovare la soluzione migliore per un’opera che consentirà la fruizione dell’antica torre anche ad anziani e diversamente abili, al termine dell’attuale intervento di restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico in seguito al terremoto del 2012.

I tecnici interessati a partecipare trovano il bando integrale e ogni informazione sul sito istituzionale del Comune: sono previsti premi per i progetti ritenuti migliori dalla Commssione che sarà nominata dopo la chiusura del bando.

«Si avvia finalmente la procedura per completare le dotazioni del Torrione e permetterne la massima fruizione dopo il completamento dei lavori di restauro finanziati per buona parte con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi» sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Malvezzi. «Il bando avrà massima visibilità grazie al protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Carpi ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), attraverso l’accesso alla piattaforma telematica del Consiglio Nazionale degli Architetti. L’ obiettivo, condiviso con la Soprintendenza, è quello di poter proporre alla cittadinanza la migliore soluzione progettuale tra quelle che verranno proposte».