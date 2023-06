Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 30 giugno 2023

Nuvolosità irregolare a tratti intensa con precipitazioni anche a carattere temporalesco che tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata e a trasferirsi dal settore occidentale, dove risulteranno più diffuse ed intense, a quello centro-orientale.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 19 e 21 gradi; massime in sensibile diminuzione con valori compresi tra 23 e 27 gradi. Venti deboli orientali in pianura, da sud-ovest sui rilievi con rinforzi nel corso della giornata; raffiche nelle zone interessate dai fenomeni. Mare poco mosso tendente a mosso al largo in serata.

(Arpae)