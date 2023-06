Giro d’Italia Donne a Formigine: pullman della Polizia di Stato e modifiche alla viabilità per la sicurezza della gara

Formigine si prepara ad accogliere per la prima volta le cicliste del Giro d’Italia che partiranno da Formigine verso Modena, domenica 2 luglio alle 11.40.

Sarà una grande festa per tutta la città, con la trasformazione di piazza Calcagnini nel villaggio ciclistico per la presentazione delle squadre, accessibile a piedi oppure parcheggiando in piazza Ravera, piazza Arnò, piazza Caduti della Libertà o via delle Olimpiadi entro le ore 10.30 (la viabilità sarà poi riaperta dopo le ore 13).

In linea con l’impegno profuso dall’Amministrazione comunale di Formigine nell’educazione stradale e nella prevenzione degli incidenti, a partire dalle ore 8.30 e fino alla partenza della gara, in piazza Repubblica si troverà il pullman Azzurro della Polizia di Stato. Si tratta di un veicolo attrezzato, anche con materiale multimediale, per consentire lezioni interattive da parte del personale delle Polizia di Stato rivolte a tutti, ma in particolare ai giovani, per approfondire le regole della strada. Il pullman ospita anche un simulatore di guida professionale che potrà essere provato soprattutto da coloro i quali sono in procinto di conseguire la patente di guida.

Vicino al mezzo, che sarà collocato nei pressi delle Loggette, si troveranno anche un gazebo e un percorso per sperimentare la visione in stato di alterazione da ebbrezza alcolica.

Si segnala che a partire dalle prime ore del mattino, nelle strade interessate dal passaggio della gara, che tocca tutte le frazioni, vigeranno divieti di sosta, comunicati attraverso segnaletica in loco e dettagliati sul sito Internet comunale. Divieti di transito dalle 10 alle 13 nel percorso di gara, con possibilità di modifiche anticipate per consentire la messa in sicurezza delle strade.

Gli Agenti di Polizia locale e provinciale, insieme ai Volontari della Sicurezza, Associazione Nazionale Carabinieri, Protezione Civile, Alpini, Guardie Ecologiche, SportInsieme, Podistica formiginese, Associazione Carnevale saranno a disposizione per ulteriori informazioni.