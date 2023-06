Cinema sotto le stelle a Sasso Marconi

Parte lunedì 3 luglio la rassegna di cinema sotto le stelle “Torre di Babele”, che fino a metà agosto offrirà agli appassionati la possibilità di guardare film di prima visione e dell’ultima stagione su grande schermo all’aperto, nell’arena estiva del Giardino “Marija Gimbutas” (il giardino della Biblioteca comunale).

Quattordici in tutto i film in programma, proposti secondo la collaudata formula che prevede due film a settimana e due serate di proiezione (lunedì-martedì e giovedì-venerdì) per ciascuna pellicola, per offrire a tutti la possibilità di assistere alle proiezioni (la capienza dell’arena è di 75 posti).

Ad aprire la rassegna è L’appuntamento, commedia grottesca tratta da una storia vera, che riporta su grande schermo il doloroso ricordo della guerra nei Balcani (lunedì 3 e martedì 4 luglio). Si prosegue giovedì 6 e venerdì 7 con Rapito, il film di Marco Bellocchio che ripercorre la vicenda di Edgardo Mortara, il bambino ebreo sottratto alla sua famiglia per essere cresciuto secondo i precetti della religione cristiana.

La programmazione completa, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con SEAC Film e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission, è disponibile sul sito internet del Comune di Sasso Marconi.

Orari: proiezione unica ore 21.30 luglio, h. 21.15 agosto

Biglietto d’ingresso: 3 Euro

Al Giardino Gimbutas si accede dalla centrale Piazza dei Martiri della Liberazione.

L’arena degli spettacoli è accessibile agli spettatori disabili; in caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno nell’adiacente Cinema comunale.

I servizi di sala e biglietteria sono a cura della Cooperativa sociale “Lo Scoiattolo” – Proiezionista: Mario Martelli

“Torre di Babele” fa parte di “Bologna Estate 2023”, il cartellone di attività promosso e coordinato da Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna – Territorio turistico Bologna-Modena