Casalgrande: condannato a 7 anni per false fatture e reati finanziari, finisce in carcere

Tra gli anni 2008 e 2013 si è reso responsabile nella provincia di Modena di una serie di reati finanziari, tra i quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, venendo riconosciuto colpevole dal competente Tribunale che l’ha giudicato.

A carico dell’uomo, 45enne, pendevano tre sentenze di condanna che, essendo divenute esecutive lo vedranno scontare una pena complessiva pari a 7 anni e 4 mesi di reclusione oltre alla pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio d’impresa commerciale e all’incapacità di esercitare l’Ufficio direttivo d’Impresa per 8 anni e 6 mesi, l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissioni tributarie, ed interdizione per un anno dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria.

L’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Bologna, nel cui comprensorio è divenuta esecutiva per ultima una delle tre condanne, ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo pene che è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Casalgrande, nel cui comune l’uomo è domiciliato. L’altro pomeriggio i militari l’hanno tratto in arresto conducendolo nel carcere di Reggio Emilia per l’espiazione della pena.