Vetto, riapre la SP 57 per Ramiseto chiusa per frana

La Provincia di Reggio Emilia riaprirà nuovamente al transito dalle 12 di domani, giovedì 29 giugno, la Sp 57, chiusa dal 13 giugno nei pressi dell’incrocio per Gottano – tra Vetto e Ramiseto di Ventasso – a causa di una frana che aveva causato il crollo di parte della parete di monte. Sono stati infatti ultimati alcuni lavori che consentiranno almeno la circolazione a senso unico alternato, regolato a vista, con limite di velocità a 30 km/h in attesa della completa messa in sicurezza della parete di monte.

Nel dettaglio, in queste settimane la Provincia ha completato la pulizia del materiale instabile presente sul versante, lo scavo di sbancamento del materiale franato sulla sede stradale e la posa di protezioni provvisorie.

La Sp 57 era stata chiusa una prima volta il 24 maggio ed era stata provvisoriamente riaperta il 30 maggio, dopo altri lavori: il 13 giugno una nuova ondata di maltempo aveva riattivato la frana e la strada provinciale era stata nuovamente interrotta.