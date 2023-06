Al via l’avviso pubblico “Piùdiuno Reggio Emilia”

Il Comune di Reggio Emilia – Servizi Culturali lancia la quattordicesima edizione di “Piùdiuno Reggio Emilia. Cultura per la scuola 2023-2024”, l’iniziativa che promuove l’offerta culturale ed educativa rivolta alle scuole di Reggio Emilia e provincia contribuendo attivamente alla trasmissione del sapere, allo scambio di culture e linguaggi e alla formazione del pensiero critico.

“Piùdiuno Reggio Emilia. Cultura per la scuola” è un progetto a cura di Roberta Conforti, nato nel 2010 con l’obiettivo di fare sistema tra realtà istituzionali e di promuovere mediante uno strumento unitario i servizi culturali ed educativi in una prospettiva di sinergia e coordinamento.

Volendo garantire nel nuovo anno scolastico una ricca offerta di opportunità culturali ed educative per il personale docente, che ponga le scuole e i giovani al centro della comunità, il Comune di Reggio Emilia lancia così un invito con avviso pubblico a diversi soggetti con sede nel comune di Reggio Emilia, come, ad esempio, società partecipate, enti pubblici vigilati e di diritto privato controllati dal Comune di Reggio Emilia, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. L’invito è inoltre rivolto ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, enti di carattere privato e fondazioni, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è rivolto anche a enti religiosi civilmente riconosciuti e a enti morali.

Per partecipare al bando i soggetti interessati e con sede operativa nel Comune di Reggio Emilia dovranno compilare in ogni parte, secondo le linee guida indicate, la modulistica presente sul sito del Comune, entro e non oltre venerdì 14/07/2023 alle ore 13.00, al seguente indirizzo: https://www.comune.re.it/piudiuno

(Eventuali richieste di chiarimento in merito alla compilazione del formulario possono essere richieste, entro e non oltre mercoledì 12/07/2023, scrivendo all’indirizzo e-mail cultura@comune.re.it e lasciando un recapito telefonico con la possibilità di essere ricontattati in orario di ufficio: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13).

Il Comune di Reggio Emilia raccoglierà e selezionerà le proposte educative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, in aderenza al tema proposto. Questa edizione di “Piùdiuno Reggio Emilia. Cultura per la scuola 2023-2024” è intitolata Ci vuole un fiore! Ambiente, natura e responsabilità e si ispira alla famosa canzone per bambini di Sergio Endrigo “Ci vuole un fiore”, con testo di Gianni Rodari e arrangiamento musicale di Luis Bacalov: un inno alla natura e al rispetto per l’ambiente, che, nel raccontare un ciclo di vite tutte intimamente connesse tra loro, induce una riflessione sulle dinamiche dell’evoluzione e sulla necessità di rinsaldare il nostro senso di appartenenza all’ambiente in cui viviamo per preservare il nostro pianeta.

In linea con il programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, la scelta di questo tema si propone infatti di valorizzare percorsi di crescita formativa che, in uno scenario interdisciplinare, stimolino l’approfondimento di temi e pratiche di sostenibilità ambientale ed esortino all’impegno in prima persona per attivare forme di cambiamento nelle proprie abitudini quotidiane, ma anche nelle strutture sociali, culturali, politiche ed economiche.

Il concetto di “sostenibilità” riguarda la possibilità di agire nel presente senza recare danno alle generazioni future: la scuola è dunque il luogo di elezione per un dialogo su valori quali la tutela dell’ambiente, la cura del patrimonio culturale e la cittadinanza attiva, per favorire un’azione trasformativa negli stili di vita personali e collettivi a sostegno di una cultura che metta in valore le diversità come opportunità di crescita.

Le proposte pervenute saranno valutate da una apposita commissione e i progetti selezionati saranno presentati a partire dal 24 agosto 2023 all’interno del portale del Comune di Reggio Emilia nella sezione dedicata: http://www.comune.re.it/piudiuno

Un aggiornamento della pubblicazione sarà pubblicato nel sito web tra dicembre 2023 e gennaio 2024.