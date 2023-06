Soldato Mulo va alla guerra in scena al Parco del Mauriziano di Reggio Emilia

«Durante la Prima Guerra Mondiale accanto agli uomini ha combattuto un esercito di animali. Muli, asini, buoi, cani, cavalli, piccioni vennero utilizzati per le azioni belliche, per lo spostamento di reparti e materiali, per le comunicazioni e il sostentamento delle truppe. E le testimonianze degli uomini al fronte ci parlano anche di convivenze altrettanto strette, con gli animali, ma non altrettanto desiderabili: i topi che invadevano le trincee, pulci e pidocchi che infestavano le vesti e i giacigli»:

Massimo Barbero, interprete di Soldato Mulo va alla guerra, introduce lo spettacolo del Teatro degli Acerbi per ragazzi dai 16 anni e per adulti che giovedì 29 giugno alle ore 21 sarà in scena nel Cortile di Palazzo Vecchio, all’interno del Parco del Mauriziano di Reggio Emilia, nell’ambito della rassegna Giovedì al Mau in una serata a cura del Teatro dell’Orsa in collaborazione con il Teatro del Cigno.

Dalle ore 19.30 sarà attivo il bar e sarà presente l’Asineria Asini di Reggio Emilia di Massimo Montanari ed Eugenia Dallaglio, con alcuni animali.

Ingresso libero e gratuito.

Eventuali prenotazioni: inviare messaggio WhatsApp al 351 5482101.

Per accedere al Cortile di Palazzo Vecchio, all’interno del Parco del Mauriziano: Via Gasparo Scaruffi 1, Reggio Emilia.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno di Palazzo Vecchio.

Evento nell’ambito del Progetto QUA il quartiere bene comune del Comune di Reggio Emilia e di #Restate 2023.