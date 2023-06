Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 28 giugno 2023

Cielo inizialmente nuvoloso, con probabili rovesci o temporali nella pianura orientale della regione. Nel corso del pomeriggio i fenomeni saranno invece più probabili lungo i rilievi, per poi esaurirsi in serata. Temperature minime stazionarie, attorno ai 21 gradi; massime in diminuzione, comprese tra i 25/26 gradi del settore orientale ed i 26/28 gradi delle pianure centro-occidentali. Venti deboli orientali, con temporanei rinforzi lungo la costa al mattino. Mare mosso al mattino, con rapida attenuazione del moto ondoso al mattino.

(Arpae)