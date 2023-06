Mundus al via a Carpi con Ute Lemper

Sarà il concerto di Ute Lemper, dal titolo “Time Traveler” – 45 anni di successi ad aprire la 28^ edizione di MUNDUS, che prende il via giovedì 29 giugno da Carpi, in Piazzale Re Astolfo, alle ore 21:30. È questa la prima data dell’attesa rassegna musicale curata da ATER Fondazione, dal significativo sottotitolo la musica senza confini.

Mundus accoglie per la prima volta Ute Lemper, la celebre artista tedesca, stella internazionale dal fascino magnetico, cantante, ballerina e attrice presenterà “Time Traveler” – 45 anni di successi, una celebrazione dei 45 anni della sua straordinaria carriera. Un concerto in cui poesia e musica, vita e storia si sovrappongono nei tanti brani che hanno segnato in profondità l’immaginario del secolo appena trascorso: passeremo dalla Berlino di oggi a quella di Weimar e dei suoi fumosi cabaret anni Venti, di Brecht e Weill. Non mancheranno incursioni nelle periferie di Buenos Aires e le sue balere dove risuona il tango di Astor Piazzolla, e nella magia di Parigi e dei suoi poeti chansonnier, tra cui spicca Jacques Brel; oltre a brani di Gershwin, Waits e Alberstein.

Un viaggio nel tempo e intorno al mondo che verrà arricchito da brani originali composti dalla Lemper ispirandosi ai testi di Bukowski, Neruda e Coelho, per citarne alcuni; il tutto con forti contaminazioni jazzistiche in un mix di suoni e atmosfere accattivanti.

Ute Lemper sarà accompagnata al pianoforte da Vana Gierig, al violino da Cyril Garac, al contrabasso da Giuseppe Bassi e alla batteria da Matthias Daneck.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Comunale in Piazza Martiri, 72

Informazioni di biglietteria

Ingresso unico €12,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.

Per info e prenotazioni

COMUNE DI CARPI informazioni generali e biglietti teatrocomunale.carpidiem.it InCarpi, Piazza dei Martiri, 64 c/o Palazzo dei Pio – Sala Ex Poste

incarpi@comune.carpi.mo.it 059 649255

Da martedì a domenica Ore 10-17.30 (chiuso il lunedì)