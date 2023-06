Crevalcore: nasce un nuovo canale di comunicazione WhatsCreva

E’ attivo da pochi giorni, WhatsCreva un servizio che ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la comunicazione dell’Amministrazione comunale verso i cittadini.

Il servizio è gratuito e prevede l’invio di messaggi con informazioni in merito ad attività istituzionali e servizi comunali, eventi culturali e manifestazione sportive organizzate dal Comune, viabilità e interruzioni stradali, allerte meteo (arancioni o rosse) ed emergenze.

I messaggi sono inviati in modalità broadcast quindi nessun cittadino può vedere i contatti altrui e la comunicazione avviene solo tra Comune e destinatario. Il servizio non è quindi pensato per segnalazioni né è uno strumento per richiedere aiuto in caso di emergenze. Per tutte queste situazioni si dovranno continuare ad utilizzare i consueti canali.

“Con il nuovo servizio WhatsCreva – dichiara l’assessora a Cultura, Comunicazione, Turismo Mariarosa Nannetti – il Comune di Crevalcore completa il proprio progetto di comunicazione che si è articolato in diverse fasi. Il progetto ha visto un nuovo, più agile e immediato sito web con una rinnovata newsletter, una riorganizzazione della pagina Facebook, l’apertura di un canale You Tube, l’introduzione della pagina Instagram, per finire con la messaggistica unidirezionale. La varietà degli strumenti adottati permette di raggiungere e interessare target diversi di popolazione, coprendo le diverse fasce d’età. Queste scelte – conclude l’assessora Nannetti – rappresentano la volontà dell’Amministrazione di relazionarsi con i cittadini, informandoli e offrendo servizi di utilità.”

Per usufruire del servizio è sufficiente salvare il numero di telefono 339 531 27 90 nella rubrica del proprio cellulare ed inviare via WhatsApp un messaggio con scritto “iscrivimi”; una volta ricevuto il link con l’informativa privacy sul trattamento dei dati, confermare la richiesta di iscrizione con l’invio di un messaggio con scritto “autorizzo”.