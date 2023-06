Castelnuovo, Note al Lennon alla scoperta della Grande Mela

Alla scoperta di New York grazie alla musica di Wilko & The Greenowski’s, con la partecipazione straordinaria di Brijitte West. Giovedì 29 giugno torna la rassegna Note al Lennon, promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del progetto Coordinate Artistiche. Un concerto evento che vedrà salire sul palco una band costituita per l’occasione, formata da Wilko Zanni (Rats), Lester Greenowski (Landslide Ladies), Davide Furlani (Missitalya) e Lorenzo Vacondio (Walking Dummies), che accompagnerà i presenti in un viaggio musicale alla scoperta della “Grande Mela” degli anni Settanta.

Sulle note di Velvet Underground, New York Dolls, Dictators, Ramones, Heartbreakers e Dead Boys, l’ensemble si avvarrà dell’aiuto della leggendaria Brijitte West, icona del punk rock femminile ed ex leader dei NY Loose band, con cui si è imposta sulla scena internazionale durante gli anni Novanta, per la sua capacità di incarnare in tutto e per tutto il prototipo della rock girl, attirando da subito l’approvazione di artisti quali Joey Ramone, Joan Jett e Misfits.

La serata, con inizio alle 21, è ad ingresso libero e gratuito.