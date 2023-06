Viabilità, sabato 1 luglio concerto di Marco Mengoni e LGBTQIA+ Pride: i provvedimenti al traffico e i consigli per raggiungere la zona stadio

Nella giornata di sabato 1 luglio, in città si svolgeranno la manifestazione LGBTQIA+ Pride e il concerto dell’artista Marco Mengoni allo stadio Renato Dall’Ara.

Per quanto riguarda il concerto, in previsione dell’alto afflusso di persone che prenderà parte all’evento, il settore Mobilità del Comune di Bologna ha emesso un’ordinanza al fine di agevolare le problematiche inerenti la viabilità.

I provvedimenti al traffico e i divieti di sosta riguarderanno la zona nelle vicinanze dello stadio, in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, Piazza della Pace.

Dalle 15 alle 24 del 1 luglio, è stata predisposta una sosta gratuita per le auto in Viale Gandhi, via Tolmino, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat, Via Togliatti, via Tadolini, via Sanzio, mentre in via Cassini è stata prevista la sosta di 20 pullman.

In allegato le mappe dei parcheggi predisposti in zona stadio Renato Dall’Ara.

Nel dettaglio tutti i provvedimenti sul traffico e gli orari in vigore

Anche le linee bus subiranno delle variazioni. Le modifiche saranno consultabili nei prossimi giorni sul sito di Tper

La manifestazione LGBTQIA+ Pride invece, si concentrerà a partire dalle ore 16 per effettuare, dalle 17-17.30 circa, il percorso Porta Saragozza, Porta Sant’Isaia, Porta Lame, via Don Minzoni, via dei Mille, via Indipendenza con arrivo in piazza XX Settembre.

In considerazione della concomitanza con gli orari di accesso al concerto di Marco Mengoni, per chi arriva in auto per assistere all’evento allo stadio, si consigliano i seguenti percorsi:

Per chi percorre la Tangenziale o proviene da Autostrade (Milano, Firenze, Padova, Ancona), uscite consigliate: n°1 (Casalecchio di Reno), n°2 (Borgo Panigale), n°4 (Aeroporto-via Triumvirato) e uscita n° 5 con percorso via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, Via Manzi, via Terracini, viale Sabena, via Prati di Caprara, Viale Pertini.

Per chi proviene dall’area urbana: accedere dalla zona ovest della città, Borgo Panigale, Casalecchio di Reno, o zona nord con percorso via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, Via Manzi, via Terracini, viale Sabena, via Prati di Caprara, Viale Pertini.