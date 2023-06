Modena, armato di coltello insegue un giovane: denunciato per minaccia aggravata

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 23 anni per il reato di minaccia aggravata.

Nella notte appena trascorsa, alle ore 2.50, una pattuglia della Squadra Volante nel transitare in via Fusco ha notato un giovane intento a fuggire da un altro ragazzo, che lo stava inseguendo con un oggetto luccicante in mano, verosimilmente un coltello, con il quale più volte tentava di colpirlo.

Alla vista della Polizia l’inseguitore, è scappato verso via Emilia Est, disfacendosi dell’oggetto che teneva in mano, ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori in via Cavalli.

Dalle immediate informazioni assunte sul posto, è emerso che l’indagato, per futili motivi, ancora da accertare, inizialmente aveva spinto l’altro giovane, facendolo rovinare a terra. Quest’ultimo, una volta rialzatosi, avendo notato che l’aggressore teneva in mano un coltello, si era dato alla fuga.

Il 23enne è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto di Polizia Scientifica e, all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Immigrazione, che ne ha accertata l’irregolare presenza in Italia, è stato deferito all’Autorità anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Nei suoi confronti sono stati istruiti i provvedimenti ai fini dell’espulsione dal Territorio.