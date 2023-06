Martedì 27 giugno a Fanano un evento Lapam per spiegare come sfruttare le risorse messe a disposizione dal Pnrr

L’incentivo Imprese Borghi mira a promuovere l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei borghi selezionati, al fine di stimolare l’economia locale e contrastare il declino demografico. Grazie al Pnrr, nei comuni modenesi di Montecreto e Fanano verranno stanziati contributi importanti.

Per esplorare le possibilità offerte dall’Incentivo Imprese Borghi e scoprire come le imprese possono contribuire al recupero e allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, Lapam Confartigianato organizza un evento gratuito. L’appuntamento è per martedì 27 giugno, a partire dalle ore 20, a Fanano, presso l’Hotel Firenze, in Via Roma 29.

Durante l’incontro saranno spiegate le modalità di presentazione delle domande, i criteri di selezione e gli obiettivi dell’incentivo.

Presenti all’evento Lapam Confartigianato per un saluto introduttivo Stefano Muzzarelli, sindaco di Fanano, Leandro Bonucchi, sindaco di Montecreto. I relatori dell’iniziativa saranno Daniele Grotti (foto), responsabile Lapam Fanano e Sestola e Margherita Tomei, ufficio bandi Lapam.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.