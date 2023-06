Finale Comune Ciclabile Fiab

È stata consegnata nei giorni scorsi al sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti la bandiera gialla di “Comune Ciclabile Fiab” che anche per quest’anno conserva i tre bike-smile, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile e che, in questi anni, ha coinvolto quasi 180 comuni italiani di ogni dimensione.

“Siamo intenzionati – spiega il sindaco Poletti – a continuare a lavorare sul tema della mobilità ciclistica, consapevoli che la bicicletta ha un grande potenziale per l’attrattività turistica di comuni come il nostro e costituisce sicuramente un elemento importante nelle azioni di contrasto alla crisi energetica e a quella climatica”.