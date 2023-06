Sassuolo calcio: Carnevali, tanti incontri ma ancora nessuna decisione definitiva

Trattative non semplici ma importanti le ha definite Giovanni Carnevali ovvero l’amministratore delegato del Sassuolo calcio.

In questo caldo momento, e non solo dal punto di vista meteorologico, non si parla d’altro intorno alla parola Sassuolo calcio che degli interessi di molte big del campionato (Inter, Milan, Juve e Roma) per Davide Frattesi e di quello mai nascosto della Lazio per Domenico Berardi.

Ad oggi, come riportato dalla stampa, l’AD del Sassuolo avrebbe detto che nessuna trattativa tra queste può ritenersi conclusa e che l’intenzione della Dirigenza resta quella di ricavare, nel caso di cessioni pesanti come queste, denaro (e non contropartite tecniche), immaginiamo utile non solo a rafforzare un bilancio sano ma anche a sostituire nei ruoli chi parte.

Confermata invece la partenza di Francesco Magnanelli dopo 18 stagioni nella famiglia neroverde per Torino. L’ex capitano sarà al fianco di Max Allegri come collaboratore nel campionato della ripartenza per la Juventus.