Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 24 giugno 2023

Al primo mattino temporali sparsi sul settore orientale, in rapido esaurimento, mentre sul resto del territorio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Temperature minime in lieve diminuzione, comprese tra 19 e 21 gradi; massime in aumento, comprese tra 26 gradi della costa riminese e 31/32 gradi della pianura occidentale. Venti deboli-moderati prevalentemente da nord-est con temporanei rinforzi sui rilievi. Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

(Arpae)