In prevalenza sereno su tutta la regione salvo locali addensamenti cumuliformi nelle ore centrali della giornata. Temperature minime in lieve diminuzione, comprese tra i 16/17 gradi del settore costiero e i 19/20 gradi delle aree di pianura; massime quasi stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 26 e 33 gradi. Venti deboli orientali in pianura, deboli settentrionali con temporanei rinforzi sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)