Prevenzione e contrasto dei furti negli esercizi commerciali: controlli straordinari a Carpi

Dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno attuato uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato, in particolar modo, a prevenire e reprimere il fenomeno di furti presso esercizi commerciali della zona con la tecnica dell’effrazione delle vetrate.

Nel corso del servizio, le pattuglie impiegate hanno controllato oltre 80 persone, intervenendo su individui di interesse operativo, ritenuti sospetti in quanto notati gravitare proprio nelle adiacenze di esercizi commerciali.

In dette zone a maggior rischio, i militari hanno identificato una persona trovata in possesso di cocaina, oltre che risultata inottemperante al divieto di dimora in provincia di Modena. Per tali ragioni, sono state informate la Prefettura e la Procura della Repubblica di Modena.

Tali servizi rientrano nell’ambito della programmazione dei controlli straordinari del territorio, predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena.