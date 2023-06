Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 23 giugno 2023

Al mattino nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti sui rilievi, dove saranno possibili rovesci anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio fino alla serata-nottata aumento della nuvolosità con temporali sparsi, più probabili sul settore centro-orientale della regione. Localmente i fenomeni potranno essere anche di forte intensità.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 21/22 gradi della pianura e 24/25 gradi della costa, massime in diminuzione comprese tra 30 e 33 gradi. Venti inizialmente deboli dai quadranti occidentali, tendenti in serata a disporsi dal settore settentrionale. Rinforzi e raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso.

(Arpae)